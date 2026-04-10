Названы сроки ремонта нефтепровода, из-за которого Украина поссорилась с Венгрией

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» должны отремонтировать до конца мая. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Отремонтировать <...> «Дружбу» планируют до конца весны», — говорится в материале со ссылкой на главу государства.

27 января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Венгрии и Словакии. В Киеве это решение связали с повреждением объекта.

В связи с этим Венгрия в феврале наложила вето на крупный кредит Европейского союза (ЕС) для Украины и 20-й пакет антироссийских санкций. 19 марта ЕС вновь не смог утвердить выделение €90 млрд в качестве кредита для Киева из-за вето Будапешта и Братиславы.

31 марта портал Euractiv сообщил, что специальная группа Европейского союза уже несколько недель находится на Украине и ждет, пока ей предоставят доступ к нефтепроводу для оценки его состояния. Но Киев так и не выдал разрешения на инспекцию, что вызвало разногласия и разочарования внутри регионального содружества. Более того, 8 апреля представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что органу неизвестно текущее местонахождение отправленных на Украину экспертов.

Ранее в Венгрии заявили об атаке Украины на суверенитет республики.