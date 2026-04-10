Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Названы сроки ремонта нефтепровода, из-за которого Украина поссорилась с Венгрией

Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» отремонтируют к концу весны
Bela Szandelszky/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» должны отремонтировать до конца мая. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Отремонтировать <...> «Дружбу» планируют до конца весны», — говорится в материале со ссылкой на главу государства.

27 января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Венгрии и Словакии. В Киеве это решение связали с повреждением объекта.

В связи с этим Венгрия в феврале наложила вето на крупный кредит Европейского союза (ЕС) для Украины и 20-й пакет антироссийских санкций. 19 марта ЕС вновь не смог утвердить выделение €90 млрд в качестве кредита для Киева из-за вето Будапешта и Братиславы.

31 марта портал Euractiv сообщил, что специальная группа Европейского союза уже несколько недель находится на Украине и ждет, пока ей предоставят доступ к нефтепроводу для оценки его состояния. Но Киев так и не выдал разрешения на инспекцию, что вызвало разногласия и разочарования внутри регионального содружества. Более того, 8 апреля представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что органу неизвестно текущее местонахождение отправленных на Украину экспертов.

Ранее в Венгрии заявили об атаке Украины на суверенитет республики.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!