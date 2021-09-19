Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска

Россияне считают идеальным отпуск длиной в четыре недели и более, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно мнению 30% респондентов, не менее четырех недель требуется им для хорошего отдыха. 23% назвали идеальным отпуск продолжительностью более месяца, доля таких граждан увеличилась по сравнению с 2019 годом, когда составляла лишь 15%.

Идеальным отпуском в три недели считают 19% опрошенных. 17% опрошенных россиян сочли достаточным две недели для отпуска, а 3% хватает и десяти дней. При этом короткие отпуска предпочитает молодежь до 24 лет и россияне, имеющие доход менее 30 тыс. рублей. Более длительный, четырехдневный, отпуск, предпочитают россияне старше 35 лет, имеющие доход от 80 тыс. рублей.

Опрос проводился 14 – 16 сентября 2021 года во всех округах России, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что, по данным социсследования, 25% опрошенных россиян в борьбе со стрессом предпочитают брать отпуск.