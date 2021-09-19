Американка была клинически мертва почти час, но ожила перед рождением внучки

Жительница округа Балтимор в американском штате Мэриленд Кэти Паттен 45 минут пробыла в состоянии клинической смерти, и вернулась к жизни перед тем, как на свет появилась ее внучка. Об этом сообщает телеканал CBS Baltimore.

Паттен приехала в больницу, в которой рожала ее дочь Файфер. Там у бабушки — в лечебнице должна была родиться восьмая внучка Паттен — случился сердечный приступ. Женщину доставили в реанимацию, ее сердце не билось в течении 45 минут.

Пока Паттен была ни живая ни мертвая, Файфер готовилась к кесареву сечению. Бабушка успела прийти в себя до начала операции. Воскресшая пациентка пришла в родильное отделение и вскоре взяла на руки новорожденную девочку, которую назвали Алора.

«Я так благодарна Богу, что он дал мне второй шанс. Я стану лучше, насколько это возможно», — сказала бабушка.

«Это судьба — моя мама должна была быть здесь, и именно благодаря Алоре моя мама оказалась здесь, оказалась в нужном месте в нужное время», — прокомментировала медицинское чудо Файфер.

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