В Вашингтоне полиция арестовала вооруженного манифестанта

Вашингтонские полицейские, охраняющие Капитолий, где заседает американский конгресс, арестовали вооруженного участника митинга сторонников 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает в Twitter полиция Капитолия.

«Кто-то указал на похожий на пистолет предмет в руке у мужчины в толпе. Свидетель сообщил [об оружии] офицеру полиции, который задержал подозреваемого», — говорится в сообщении.

Через некоторое время полицейские написали, что нашли у задержанного пистолет.

Также на Капитолийском холме были задержаны двое протестующих, на арест которых был выдан ордер в Техасе, и активист, нарушивший условия освобождения.

Участники акция пришли выразить поддержку обвиненным по делу о штурме Капитолия, произошедшем в январе 2021 года.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные штаты через три года перестанут существовать — после выборов в палату представителей и президентской кампании.