В Бразилии признали право собак на возмещение морального вреда

Суд бразильского штата Парана впервые в истории страны признал право собак на компенсацию морального вреда, причиненного хозяином. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание O Antagonista.

В статье говорится, что шестилетний золотистый ретривер по кличке Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо получили статус «заинтересованной стороны» вместе с защищающей их некоммерческой организацией. В результате животным могут присудить порядка 2 тыс. реалов (более 27 тыс. рублей) в качестве моральной компенсации.

Издание приводит сова адвоката и зоозащитницы Эвелин Палуду, утверждающей, что случай в Паране — это важный прецедент.

«Это слом парадигмы. Это новый взгляд на право, постгуманистический», — сказала она.

Разбирательство связано с инцидентом, произошедшем в августе прошлого года. В полицию города Кашкавел сообщили о собаках, оставшихся без присмотра на долгое время. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили больных изможденных голодом животных — хозяева в это время были на отдыхе.

Ранее американского R&B-исполнителя Jaheim арестовали за жестокое обращение с 15 собаками.