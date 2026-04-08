Украину предупредили, что ее долги не смогут вернуть даже внуки ныне живущих граждан

Экс-премьер Азаров: Украина в течение трех лет будет отдавать за долги 10% ВВП

Вернуть долги Украины не смогут даже внуки ныне живущих граждан страны. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

По его словам, Украина в течение трех ближайших лет будет отдавать за долги примерно 10% своего ВВП.

«Кредитов стало столько, что вернуть не смогут даже внуки ныне живущих украинцев. Доуправлялся киевский режим за 12 лет, прошедшие после государственного переворота, подсадив Украину на такую долговую иглу», — написал экс-премьер.

Также он отметил, что в 2026 году Киев должен будет вернуть внешний долг в размере $26,8 млрд (1,17 трлн гривен), а в 2027 году – $28,9 млрд (1,26 трлн. гривен).

8 апреля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что руководство Украины с начала года почти полностью потратило средства из резервного фонда государственного бюджета. По его словам, на данный момент там остался всего 1%.

11 марта сообщалось, что бюджет Украины после одобрения нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может обеспечить финансирование расходов до начала мая, что чуть дольше, чем ожидалось ранее.

3 марта украинский премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина получила первый транш от МВФ в размере $1,5 млрд по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования.

Ранее на Украине вырос уровень бедности.