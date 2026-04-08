Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

В Иране сообщили об уничтожении беспилотника Hermes на юге страны

КСИР: силы ПВО уничтожили беспилотник Hermes 900 на юге Ирана
Martin Thoeni/Wikimedia Commons

Иранские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над городом Лар в провинции Фарс беспилотник Hermes 900. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Tasnim.

«Проникновение любого американского или сионистского вражеского летательного аппарата в воздушное пространство страны, даже без проведения военных операций, будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня. И последует решительный ответ», — говорится в сообщении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран приступил к ударам при помощи ракетам и беспилотников по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе назвали главных проигравших в войне с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!