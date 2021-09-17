Pfizer сомневается, что смерть бразильского подростка связана с вакцинацией

Бразильское представительство Pfizer прокомментировало смерть подростка, которая может быть связана с вакцинацией от коронавируса препаратом компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание O Antagonista, специализирующееся на журналистских расследованиях.

Издание опубликовало заявление компании после того, как 2 сентября в штате Сан-Паулу умер вакцинированный препаратом Pfizer 16-летний подросток.

«Pfizer знает о сообщениях о редких случаях миокардита и перикардита, а также иных возможных побочных эффектах применения РНК-вакцины против COVID-19 <...> Что касается летального исхода в Сан-Бернарду-ду-Кампу, компания следит [за проверкой инцидента], однако до сих пор не установлено причинно-следственной связи между происшествием и препаратом Pfizer», — говорится в сообщении.

В настоящее время министерство здравоохранения Бразилии проверяет была ли связь между вакцинацией и гибелью несовершеннолетнего. По данным ведомства, в стране от SARS-CoV-2 были привиты 3,5 млн подростков, из них у 1,5 тыс. наблюдались побочные эффекты, как правило, незначительные.

Ранее в Новой Зеландии зафиксировали первую смерть от вакцины Pfizer.