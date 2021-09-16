Подозреваемый в убийстве ребенка под Орлом может быть причастен к насилию на тремя детьми

Мужчина, подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Орловской области, обвиняется в насилии еще над тремя детьми. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах.

Поиски пропавшего ребенка длились около трех месяцев. Девочка пропала без вести в селе Казарь 18 июня.

«Эпизоды насилия в отношении трех лиц», — пояснил источник.

Предварительно, фигурант по данным делам, связанным с сексуальным насилием, проходит как обвиняемый. Другие подробности расследования пока не приводятся.

По факту исчезновения ребенка было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»). Тело ребенка обнаружили в селе Казарь в подвале дома 15 сентября.

В совершении преступления заподозрили 61-летнего мужчину, жившего по соседству с девочкой. Его арестовали до 25 октября.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве девочки в Орловской области работал в школе без медицинского заключения. Также он работал в Залегощенской средней общеобразовательной школе №2 при отсутствии справки о наличии или отсутствии судимости.