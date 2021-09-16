Мать погибших в пожаре четверых детей в Пермском крае признала вину

Мать четырех малолетних детей, погибших в пожаре в Чусовском районе Пермского края, признала свою вину, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 21 апреля. 32-летняя женщина ушла из дома, оставив без присмотра своих четверых детей, которым было шесть, пять лет и по три года. Она оставила включенным обогреватель, а дверь закрыла на навесной замок.

В доме начался пожар, как уточнили в прокуратуре, из-за воспламенения горючих материалов. Соседи, заметив огонь, вызвали пожарных и попытались сломать дверь. Пожарные прибыли на место через 19 минут, в это время огонь охватил весь дом и надворные постройки. Детей спасти не удалось.

Были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности. Женщина признала вину в совершенном преступлении.

Всего у женщины было восемь детей. Ранее, в 2014 году, ее лишили родительских прав и опека забрала детей. После этого женщина родила еще четверых. Она нигде не работала и жила на детские пособия.

В марте «Газета.ru» сообщала о том, что в Красноярском крае при пожаре погибли четверо детей, младшему из которых было два года, а старшему 17.