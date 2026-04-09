В изъятом у Александра Невзорова доме могут открыть музей

Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением)/YouTube

Российские власти изъяли дом у журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) и планируют открыть в нем музей. Об этом сообщили в Росимуществе, передает Telegram-канал Mash.

Владение бывшего ведущего передачи «600 секунд» у Финского залива перешло в собственность государства в середине марта, сообщили в Росимуществе. По итогам прокурорской проверки выяснилось, что земля была приобретена журналистом незаконно. Речь идет о двух земельных участках и доме в поселке Лисий Нос, где располагается четырехэтажный дом и конюшня.

«Ввиду ограничений на приватизацию эксплуатация дома возможна только в интересах государства», — подчеркнули в Росимуществе.

По информации ведомства, в доме известного журналиста могут открыть музей.

До этого Невзоров раскритиковал интервью с Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) за примитивность и повторяющиеся вопросы. Он отметил, что блогер Юрий Дудь продемонстрировал низкий уровень подготовки, но и делал «неадекватные заявления». Особое недовольство Невзорова вызвало то, что блогер задавал вопросы, на которые он уже неоднократно давал ответы в предыдущих интервью.

Ранее Невзоров назвал «рыцарским» поступком выдачу ему паспорта Украины.

 
