Добровольно ставший иноагентом россиянин получил восемь месяцев условно

Суд приговорил добровольно ставшего иностранным агентом Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом) к восьми месяцам условно. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Никандрову было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса России «Нарушение порядка деятельности иноагентов».

Мировой судья по Щелковскому району вынес приговор по делу Никандрова в среду, 8 апреля.

«Наказание считать условным, с испытательным сроком на один год», — сообщил сам Никандров.

В конце декабря 2025 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал Никандрова за пикет у Госдумы. Размер санкции также составил 20 тысяч рублей.

Никандров был включен в реестр иноагентов в ноябре 2023 года «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента». Никандров сам захотел получить статус иноагента — якобы «по приколу». Он добивался своего в течение девяти месяцев и написал в Минюст сам на себя не меньше пяти заявлений. Как отмечают журналисты, в обращениях молодой человек убеждал ведомство, что находится под влиянием президента Украины Владимира Зеленского и на тот момент президента США Джо Байдена.

Ранее самый молодой иноагент России получил свой первый протокол.