Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Добровольно ставший иноагентом россиянин получил восемь месяцев условно

Суд дал восемь месяцев условно добровольно ставшему иноагентом Никандрову
Марат Никандров (признан в РФ иностранным агентом)/VK

Суд приговорил добровольно ставшего иностранным агентом Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом) к восьми месяцам условно. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Никандрову было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса России «Нарушение порядка деятельности иноагентов».

Мировой судья по Щелковскому району вынес приговор по делу Никандрова в среду, 8 апреля.

«Наказание считать условным, с испытательным сроком на один год», — сообщил сам Никандров.

В конце декабря 2025 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал Никандрова за пикет у Госдумы. Размер санкции также составил 20 тысяч рублей.

Никандров был включен в реестр иноагентов в ноябре 2023 года «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента». Никандров сам захотел получить статус иноагента — якобы «по приколу». Он добивался своего в течение девяти месяцев и написал в Минюст сам на себя не меньше пяти заявлений. Как отмечают журналисты, в обращениях молодой человек убеждал ведомство, что находится под влиянием президента Украины Владимира Зеленского и на тот момент президента США Джо Байдена.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!