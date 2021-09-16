Эксперт рассказал, почему не стоит спать рядом со смартфоном

Излучение от смартфона может грозить возникновением онкологических заболеваний, поэтому долго держать гаджет у головы не стоит. Об этом радио Sputnik рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По его словам, влияние телефона на организм усиливается пропорционально отдалению от базовой станции сотовой связи — то есть, на даче со смартфоном стоит проводить поменьше времени.

«Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе, чем на расстоянии одного метра, хотя бы полуметра», — советует специалист.

Он уточнил, что большинство приборов изучаются на предмет воздействия на человека именно на расстоянии полуметра.

В связи с этим Ястребцев также посоветовал перейти на беспроводные наушники, чтобы телефон можно было держать подальше. Он также напомнил о том, что важно не держать телефон близко, если у вас кардиостимулятор.

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