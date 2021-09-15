Глава Крыма назвал кумиров молодежи «дном»

Люди, которым доверяет современная молодежь, ничего полезного стране не приносят. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала «Крым 24», сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы видим, как акценты смещаются, и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой», — сказал Аксенов.

Глава Крыма считает, что сейчас у молодых людей в моде идеи быстрого заработка посредством «показа какой-то части тела, мата» в сети и последующего получения просмотров.

«Ни работать не надо, ни ответственности… Бездельники и тунеядцы. Поэтому подготовка кадров – сегодня основной вопрос», — резюмировал он.

Лидерами общественного мнения в России, согласно Romir Influence Ranking Лето 2021, стали актеры Константин Хабенский и Дмитрий Нагиев и телеведущий Иван Ургант. Помимо этих инфлюенсеров в топ-10 рейтинга попали блогеры Юрий Дудь (4-е место) и Ксения Собчак (8-е место). Кроме того, в сотню самых известных медийных россиян вошло еще полтора десятка блогеров, большинство из которых улучшили свои позиции, в то время как многие певцы и актеры, наоборот, их растеряли.