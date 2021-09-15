В центре Москвы мужчина прыгнул с моста в реку

В столичном парке «Зарядье» мужчина прыгнул в Москва-реку с моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный в столичном парке «Зарядье» прыгнул с моста в Москву-реку. Когда он вышел на берег, его догнали и доставили в отдел полиции росгвардейцы», — рассказал источник.

Он отметил, что по предварительной информации нарушитель общественного порядка не пострадал.

Ранее спасатели вытащили из Москва-реки мужчину, прыгнувшего с моста в воду. Мужчина 1993 года рождения при падении получил многочисленные травмы и после оказания первой медицинской помощи был госпитализирован.

До этого в столице мужчина стал очевидцем падения в Москву-реку автомобиля. Он бросился в воду и спас женщину, находившуюся за рулем машины. И утопающую и ее спасителя на карете скорой помощи доставили в больницу.