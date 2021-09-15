В Орловской области нашли тело пропавшей девочки

Следователи в Орловской области при участии криминалистов Главного управления криминалистики СК РФ обнаружили тело девятилетней Виктории Гнедовой, которая пропала 18 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«При проведении грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей ее идентифицировать», — говорится в сообщении.

В убийстве подозревают местного жителя. Мужчина был задержан, в отношении него проводятся следственные действия. Параллельно проводится осмотр места происшествия, планируется сделать медико-криминалистическую и молекулярно-генетическую экспертизы.

7 сентября в городе Киселевск в Кемеровской области нашли тела двух десятилетних школьниц, которые пропали накануне. Подозреваемого в похищении детей Виктора Пестерникова задержали. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал место, где было совершено преступление. В Следственном комитет России завели уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).

Депутаты партии «Единая Россия» Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Государственную думу от лица партии законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов. Документом предполагается, что пожизненное заключение будет установлено для любого педофила, чье деяние сопряжено с тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более детей, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.