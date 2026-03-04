Размер шрифта
МИД РФ предупредил о радиологических рисках из-за эскалации в Иране

Захарова: удары по ядерным объектам Ирана несут серьезные радиологические риски
Станислав Красильников/РИА Новости

Удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана наносят ущерб не только глобальному режиму нераспространения, но и несут серьезные радиологические риски. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на сайте дипведомства.

«Несет серьезные радиологические риски. Те самые, которые не на бумаге, а на земле», — отметила Захарова, говоря о рисках ударов по ядерным объектам.

По ее словам, развязанная против Ирана военная кампания влечет за собой тяжелейшие последствия для мирного населения и гражданской инфраструктуры страны, а также региональной и глобальной экономики.

3 марта официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что Израиль нанес удар по «секретному ядерному объекту», который расположен рядом с Тегераном. Он уточнил, что речь идет о базе Минзадехи, где местные ученые якобы занимались разработкой оружия массового поражения.

2 марта израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что американские войска ударили по ядерному объекту в иранском городе Исфахане. Кроме того, атаке подверглась и расположенная поблизости авиабаза.

Ранее Иран признал, что его ядерные объекты получили серьезный ущерб.

 
