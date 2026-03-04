Размер шрифта
Кислота в составе кофе защищает от воспаления десен, выяснили ученые

Dentistry Journal: хлорогеновая кислота в кофе может снижать риск пародонтита
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Хлорогеновая кислота — природное соединение, содержащееся в кофе, — может подавлять воспаление десен и снижать количество бактерий, связанных с пародонтитом. К такому выводу пришли японские исследователи. Результаты исследования опубликованы в журнале Dentistry Journal.

Пародонтит развивается на фоне хронического воспаления десен и разрушает ткани, удерживающие зубы, что в тяжелых случаях приводит к их потере. Ключевую роль в этом процессе играет зубной налет — биопленка из бактерий, которая со временем меняет состав и накапливает пародонтопатогенные микроорганизмы. Такие бактерии сложно полностью удалить обычной гигиеной, а плотную биопленку трудно устранить даже профессиональной чисткой.

Ученые проверили, может ли дополнительная химическая обработка с использованием хлорогеновой кислоты повысить эффективность борьбы с воспалением и бактериями. В лабораторных экспериментах на образцах десневой ткани и удаленных зубах пациентов с пародонтитом исследователи оценили влияние вещества на воспалительные маркеры и рост микробов.

Результаты показали, что хлорогеновая кислота подавляет экспрессию провоспалительных цитокинов, включая интерлейкин-1β и интерлейкин-8, а также снижает размножение таких бактерий, как Streptococcus mutans, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum.

По мнению авторов, соединение проявляет выраженные противовоспалительные и антибактериальные свойства и может рассматриваться как перспективное вспомогательное средство для профилактики и лечения пародонтита. Однако исследование проведено в лабораторных условиях, и для подтверждения клинической эффективности необходимы дальнейшие испытания.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности популярного азиатского чая.

 
