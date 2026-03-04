Германия пропустит церемонию открытия Паралимпиады-2026

Представители Германии не планируют посещать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за присутствия национальной символики России и Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в своих соцсетях.

«Я благодарен Немецкой ассоциации спорта для инвалидов за ее четкое, основанное на ценностях решение не участвовать в Параде наций на церемонии открытия Паралимпиады. Достоинство не подлежит обсуждению», — написал Сибига в Х.

23 февраля глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что российские спортсмены выступят с национальными атрибутами Играх-2026. По его словам, предстоящий бойкот украинской делегации из-за этого ничего не изменит.

21 февраля появилась информация, что Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за того, что российские атлеты будут участвовать в ней под своим флагом. 24 числа председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио заявила, что спортсмены страны не примут участия в церемонии открытия по той же причине.

С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде-2026 может прозвучать российский гимн.