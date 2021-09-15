Названы первые победители лотереи для привившихся от коронавируса россиян

Стали известны первые 500 победителей лотереи для вакцинированных от коронавируса россиян. Об этом сообщает «Российская газета».

Розыгрыш проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Номера победителей опубликованы на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Отмечается, что призеров определял компьютер на основе случайной выборки. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей на банковскую карту «Мир», для этого необходимо лишь указать ее номер в личном кабинете на портале госуслуг.

Второй этап лотереи состоится 14 октября 2021 года.

В августе правительство России утвердило программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Розыгрыш лотереи будет проходить среди лиц старше 18 лет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Сумма выигрыша составит 100 тысяч рублей. Розыгрыш призов пройдет на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.