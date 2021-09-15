Стало известно, кто «сливает» больше всего личных данных россиян

Самые распространенные случаи нарушения требований о неразглашении информации (NDA) в сфере IT в России — передача персональных данных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование RTM Group, предоставляющей услуги в области ИТ, информационной безопасности и права.

При этом чаще всего нарушают требование NDA — сотрудники салонов сотовой связи, которые передают персональные данные абонентов третьим лицам.

Также в суде разбираются с неправомерным доступом работников банков и иных кредитных учреждений к персональным сведениям клиентов и их счетам в целях списания денежных средств или заключения фиктивных банковских договоров.

Еще один предмет споров в суде — разглашение бывшими работниками конфиденциальной информации коммерческого и производственного характера.

Кроме того, слушаются дела и о разглашении адвокатами сведений о своих клиентах, а также разглашении информации, составляющей коммерческую тайну

Ранее стало известно, чем опасна утечка персональных данных в интернете.