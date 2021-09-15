В российском океанариуме впервые появился на свет детеныш белухи

Белуха Джессика, проживающая в Приморском океанариуме во Владивостоке, родила детеныша. Новорожденный стал первым белушонком, рожденным в дельфинарии в России, сообщается на официальном сайте учреждения.

«Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария», — уточнили в пресс-службе.

Как подчеркнул руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев, Джессике не потребовалась помощь со стороны людей, и она родила самостоятельно.

«Через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, но будет зависеть от материнского молока в течение первых полутора-двух лет жизни», — добавил он.

Также Джессика и ее первенец уже стали объектами пристального внимания морских биологов и гидроакустиков.

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