Двое людей угрожали водителю грузовика топором и пистолетом на трассе в Подмосковье

Дорожный конфликт произошел недалеко от Серпухова в Московской области, где водитель и пассажир машины угрожали водителю грузовика топором и пистолетом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей подмосковного главка МВД.

В дежурную часть обратились с информацией, что 39-летняя жительница городского округа Руза поругалась с водителем грузовика, в ходе чего тот разбил ей лобовое стекло авто.

«В отдел полиции со встречным заявлением обратился участник инцидента с просьбой привлечь к ответственности водителя и пассажира автомашины, которые в ходе конфликта выражались грубой нецензурной бранью, угрожали ему предметом, похожим на пистолет, и топором», — уточнили представители ведомства.

В связи с конфликтом на трассе в Московской области организована проверка. При этом медицинская помощь потребовалась водителю грузовика.

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