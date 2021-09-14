Жители Бужаниново на новом народном сходе потребовали выдворить всех мигрантов из поселка

В подмосковном селе Бужаниново состоялся второй народный сход. Его участники потребовали от руководства выдворить оставшихся в населенном пункте трудовых мигрантов и дать работу местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

Люди посетовали, что на крупном предприятии «Экоокна» низкие зарплаты, поэтому там работают лишь гастарбайтеры. Жители также вновь обвинили мигрантов в домогательствах к местным девушкам.

Собрание посетил начальник полиции управления МВД по Сергиево-Посадскому городскому округу Николай Голястов. Он заявил, что с 2020 года от жителей Бужанинова «не было ни одного обращения о хамском поведении, притеснениях, нарушении миграционного законодательства».

Кроме того, полковник сообщил, что фирму «Экоокна» регулярно проверяли, последний раз это было сделано в августе.

До этого стало известно, что мигрантов, которых выселили после первого народного схода и инцидента с убийством в Бужанинове, перевезли в Сергиев Посад.

Накануне жители Бужаниново устроили митинг из-за произошедшего убийства. Они требовали наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов. По их словам, иностранные граждане, живущие там, «приставали и к 9-летним, и к 15-летним детям».

Тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе, в 160 м от СНТ «Магистраль 2». По «горячим следам» в Сергиевом Посаде были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.