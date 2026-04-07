Чемпион UFC Чимаев направил в Дагестан семь фур с гуманитарной помощью

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории Хамзат Чимаев направил пострадавшим селам Хасавюртовского района Дагестана семь фур гуманитарной помощи. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, передает ТАСС.

Общий объем гуманитарной помощи включает около 60 тонн муки, 41 тонну воды, 36 тонн макаронных изделий, 1,5 тонны подсолнечного масла, более 20 тонн других продуктов, а также более 10 тонн соков.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Наводнение привело к загрязнению водопроводной воды, десятки людей пострадали от пищевого отравления, в республике проводится экстренная вакцинация от вирусного гепатита.

Ранее в Дагестане возбудили дело из-за неперекрытых опасных участков дорог.

 
Теперь вы знаете
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
