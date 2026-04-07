Медведев в Новороссийске провел совещание с командованием ВМФ и ВКС

Медведев провел в Новороссийске совещание об обороне побережья Черного моря
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Новороссийске совещание по вопросам поставок вооружения и обороны Черноморского побережья. Об этом политик сообщил на своем канале в мессенджере Max.

В совещании принимали участие командования Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС), а также с руководителями предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Посетил Новороссийск, провел совещание <...> по вопросам поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты, а также защиты Черноморского побережья», — написал он.

Он отметил, что визит в регион он совершил по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина.

В конце марта концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех» ) передал инженерным войскам российской армии универсальную бронированную инженерную машину. Отмечалось, что новая техника совмещает в себе функции сразу нескольких инженерных машин — БРЭМ, ИМР и БМР. При этом точной информации о сроках поставки машин в зону специальной военной операции (СВО) не называлось.

Ранее Минобороны РФ подготовило проект указа, упрощающий экспорт военной техники.

 
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
