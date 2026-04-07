Россиянка полгода спасала деньги от мошенников и лишилась квартиры и 7,2 млн рублей

В Воронеже женщина стала жертвой мошенников, пытаясь не попасть на их крючок. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Злоумышленники общались с пострадавшей несколько месяцев. Как рассказала 52-летняя россиянка, в сентябре прошлого года неизвестные позвонили ей и рассказали о том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали. С помощью данных злоумышленники оформили доверенность на человека, которого женщина не знала. Теперь тот якобы может распоряжаться ее счетами и недвижимостью.

Ей также разъяснили, что необходимо следовать инструкциям. В противном случае деньги с ее счетов «доверенное лицо» передаст мошенникам. Сначала она отправила 250 тысяч рублей, затем – 2,4 миллиона рублей.

В декабре ей сообщили, что ее квартиру аферисты якобы переоформили на себя. Чтобы не потерять жилье, пострадавшая должна выставить ее на продажу.

Сделка состоялась только в марте 2026 года. По совету мошенников, бывшая владелица отправилась в Москву и там передала курьеру деньги. Только вернувшись домой она поняла, что ее обманули. Всего женщина передала неизвестным 7,2 миллиона рублей.

