В полиции заявили, что ранее жалоб на мигрантов в Бужанинове не было

Жители подмосковного села Бужаниново, где произошло жестокое убийство пенсионерки, не жаловались на мигрантов в полицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

«С 2020 года, согласно поднятой статистике, не было обращений по мигрантам», — заявил замначальника УМВД РФ по Сергиево-Посадскому городскому округу Николай Голястов.

По его словам, во время личной встречи жители Бужанинова сообщили, что неоднократно жаловались на приезжих. В связи с этим местные граждане планируют составить коллективное заявление на действия мигрантов и передать его в СК.

Тело 67-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе, недалеко от СНТ «Магистраль 2». По «горячим следам» в Сергиевом Посаде были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. Дочь убитой пенсионерки рассказала, как вместе с поисковиками-добровольцами нашла тело матери.

Вскоре после инцидента губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде.