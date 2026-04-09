Джиган о планах на фоне развода: «Время идет на пользу»

Рэпер Джиган стал гостем четвертого сезона подкаста «Я так слышу». Выпуски выходят каждую неделю по четвергам в VK Музыке и в видеоформате в VK Видео.

В подкасте артист и его коллега ALBLAK 52 вместе с ведущим Дмитрием Миловзоровым, генеральным директором VK Records, обсудили 12 актуальных треков. Также Джиган ответил на вопросах от пользователей аудиосервиса, поинтересовавшихся, как он меняется как артист и какой цели хотел бы достичь.

«Для меня время идет только на пользу. Миссия сейчас — жить и делать для мира что-то полезное. Время приносит эту мудрость. А еще первое, что я хочу сделать, — отдать сына на фортепиано», — рассказал рэпер.

О планах на музыкальную школу для сына и своем будущем Джиган размышляет на фоне недавнего развода. 1 апреля в Савеловском районном суде прошло первое заседание по существу о признании брачного контракта артиста и блогерши Оксаны Самойловой недействительным. По информации журналистов, экс-супруги заключили мировое соглашение. Адвокат Самойловой рассказал, что модель отдала экс-супругу половину совместно нажитого имущества.

Блогерша подала на развод с рэпером Джиганом 9 октября. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него Самойлова приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, только если ее супруг «повзрослеет».

