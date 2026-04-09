В Нижегородской области аптекарь трижды за день потеряла сознание на работе и не выжила

В Нижегородской области товаровед аптеки потеряла сознание, ее не спасли

Жительница Нижегородской области, работавшая в аптеке, почувствовала недомогание на рабочем месте и упала в обморок. Об этом сообщает Гострудинспекция региона.

Инцидент произошел в городе Бор. 68-летняя товаровед потеряла сознание на рабочем месте. Другие работники услышали шум и помогли женщине. Они предложили вызвать медиков, но нижегородка отказалась и отметила, что ей лучше.

Спустя полчаса ситуация повторилась, но на этот раз работники вызвали медиков. Женщина снова потеряла сознание пока ждала специалистов, коллеги пытались ее реанимировать, но ни они, ни прибывшие врачи, спасти товароведа не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Гострудинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

