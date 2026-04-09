Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Нижегородской области аптекарь трижды за день потеряла сознание на работе и не выжила

Denys Kurbatov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Нижегородской области, работавшая в аптеке, почувствовала недомогание на рабочем месте и упала в обморок. Об этом сообщает Гострудинспекция региона.

Инцидент произошел в городе Бор. 68-летняя товаровед потеряла сознание на рабочем месте. Другие работники услышали шум и помогли женщине. Они предложили вызвать медиков, но нижегородка отказалась и отметила, что ей лучше.

Спустя полчаса ситуация повторилась, но на этот раз работники вызвали медиков. Женщина снова потеряла сознание пока ждала специалистов, коллеги пытались ее реанимировать, но ни они, ни прибывшие врачи, спасти товароведа не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Гострудинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Новосибирской области не спасли медсестру, которая потеряла сознание прямо на рабочем месте. Во время ночной смены ее направили в реанимацию, но она не выжила.

Ранее рабочий сорвался в шахту лифта на стрройплощадке.

 
Теперь вы знаете
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!