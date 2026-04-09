Актрисы «Невского» не стало после продолжительной болезни

В возрасте 68 лет 7 апреля не стало артистки Галины Козулиной. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на близких актрисы.

По словам родных, она долго и тяжело болела. Коллеги не исключают, что у Козулиной было онкологическое заболевание.

«Она очень тяжело болела в последнее время», — поделилась подруга актрисы.

Церемония прощания состоится 10 апреля в Петрозаводске, где последние годы жила и работала Козулина. Поминки пройдут в Доме актера, могила Галины Козулиной расположится на Ново-Вилговском кладбище в Прионежском районе.

Галина Козулина родилась 21 сентября 1957 года. В 1979 году она окончила Свердловское театральное училище по специальности «актер драматического театра». Играла на сценах театров Магнитогорска, Читы, Орла, Воркуты и Архангельска. 40 ролей сыграла в Русском театре драмы в Петрозаводске.

Артистка снималась в фильме «Ананас», в сериалах «Невский» и «Великолепная пятерка» воплотила образы простых женщин с непростой судьбой.

