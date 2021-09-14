Жители Буженинова рассказали о жизни по соседству с мигрантами

В подмосковном селе Бужаниново объяснили категорическое требование расселить общежитие мигрантов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на местного жителя Андрея Трофимова.

Вечером в понедельник, 13 сентября, порядка 300 человек собрались на стихийный митинг после изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами.

«Народ подтянулся со всего Бужаниново — у людей накипело. Гастарбайтеры прямо за домами резали баранов, что-то отмечали, шумели и мусорили», — сказал Трофимов.

Он отметил, что в занятом мигрантами здании несколько лет назад были детские кружки. По его словам, тогда в Бужанинове почти не было мигрантов, и люди ничего не боялись, потому что » все друг друга знали, как в любой большой деревне».

Трофимов подчеркнул, что убийство пенсионерки привело местных жителей в бешенство. По его словам, они были готовы устроить самосуд — сжечь общежитие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранительным органам региона взять на жесткий контроль города Подмосковья, где компактно проживают мигранты.

До этого мигранты покинули общежитие в Бужанинове.

Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2». По «горячим следам» в Сергиеве Посаде были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.