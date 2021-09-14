Губернатор Подмосковья поручил проверить города с компактным проживанием мигрантов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранительным органам региона взять на жесткий контроль города Подмосковья, где компактно проживают мигранты, сообщает РИА «Новости» .

«Я прошу уделить внимание тем городам, где проживают компактно мигранты. Безусловно, взять на жесткий контроль», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с правоохранительным блоком.

По словам губернатора, важно в целом проанализировать ситуацию и успокоить местных жителей.

13 сентября в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По «горячим следам» задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве.

Губернатор Подмосковья после схода местных жителей, распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе.

Позднее стало известно, что обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки мигранты не проживали в общежитии в Бужаниново.