Путин заявил, что необходимо «безусловно» продолжать плановую газификацию

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать плановую газификацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию, и обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы», — сказал Путин на совещании с членами правительства и руководством «Единой России».

Ранее в Карачаево-Черкессии провели газ женщине, попросившей помощи у Путина во время Прямой линии. Подключение потребовало строительства газопровода протяженностью 6,2 км. Его должны были смонтировать в 2022 году, но справились раньше срока.

Ранее Путин заявил, что программа социальной газификации будет завершена в России до конца 2022 года. Глава государства добавил, что правительство разработало решение для того, чтобы минимизировать расходы граждан на дальнейшее проведение газовой трубы и приобретение необходимого оборудования.