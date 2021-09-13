До +25°С ожидается в Московском регионе

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник 13 сентября, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице будет +22–24°С, в ночь на 14 сентября похолодает до +9°С. Ветер — юго-западный со скоростью 6-11 м/с. Данных об осадках нет.

В Подмосковье — днем +20-25°С, в ночные часы температура воздуха снизится до +7°С. Атмосферное давление в Московском регионе немного снизится и составит 743 мм ртутного столба.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века — температурные показатели в среднем соответствовали началу октября.

Ранее синоптик рассказал, что Москву ждет нетипичное бабье лето и «июльская погода».