Мать-одиночка с Ямала отсудила 100 тыс. рублей за травлю по национальному признаку

Бывшая сотрудница краеведческого музея города Муравленко в ЯНАО через суд добилась возмещения морального вреда в размере 100 тыс. рублей за унижения по национальному признаку. Об этом она рассказала URA.RU.

В феврале прошлого года матери-одиночке Анисе Шаяхметовой пришлось уволиться из музея. По ее словам, это произошло из-за травли и давления коллег — конкретная сотрудница особенно часто оскорбляла женщину по национальному признаку. В музее тогда заявили, что Шаяхметова сама «нарывается» и «на всех клевещет». Также была проведена служебная проверка, которая нарушений не выявила.

«В течение года прошло несколько судебных заседаний, ответчиком выступала сотрудница, которая непосредственно унижала меня. Была проведена экспертиза аудиозаписей ее слов, доказавшая мою правоту... Апелляция также встала на мою сторону, хотя я в суде выступала самостоятельно, без адвоката», — завила Шаяхметова, уточнив, что не вернется на работу в музей.

Изначально она требовала компенсацию в размере 250 тыс рублей, но потом согласилась на меньшую сумму.

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