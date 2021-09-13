Врач дал «вредные советы» болеющим ОРВИ

Затянуть выздоровление больного ОРВИ может слишком активный образ жизни, заявил врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью Радио Sputnik.

Врач пояснил, что во время болезни, когда иммунитет ослаблен, дополнительная нагрузка на организм может ослабить нас еще сильнее.

«Если человек начинает «скакать» и переохлаждаться, когда еще не поправился как следует, то он поверх вирусной инфекции может «хватануть» бактериальную. Это сразу усложнит ситуацию. Поэтому больному человеку и дают немного времени [на восстановление], чтобы его иммунитет оправился от временного иммунодефицита», – сказал Хухрев.

Если хотите побыстрее встать на ноги — принимайте необходимые вам витамины, отдыхайте, высыпайтесь, а также избегайте употребления алкоголя, рекомендует терапевт. Хухрев также настаивает на том, что нужно принимать «нормальную» пищу.

Чтобы ускорить восстановление организма после болезни, врач рекомендует восполнять недостаток витаминов и придерживаться некоторых правил.

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