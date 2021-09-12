Пассажирский самолет L-410 загорелся после жесткой посадки в Иркутской области, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при жесткой посадке пассажирского самолета L-410, который приземлился в Иркутской области. Информацию о крушении подтвердили в МЧС России по Иркутской области, на место происшествия следуют спасатели для помощи пострадавшим.

Отмечается, что четыре человека не пострадали, один находится в критическом состоянии, еще 11 зажаты в салоне.

Также сообщалось, что в Кузбассе разбился двухмоторный самолет L-410, на борту были спортсмены-парашютисты. В результате крушения погибли четыре человека, в том числе два пилота. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ одного из двигателей.

Крушение Л-410 произошло в районе села Журавлево в Промышленновском районе. Самолет L-410 «Турболет» был разработан в Чехословакии как машина для внутренних воздушных линий.