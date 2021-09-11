Более дюжины горилл заразились COVID-19 в США

Сотрудники зоопарка в Атланте рассказали, что у 13 горилл был выявлен положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что у нескольких из четырех стай западных равнинных горилл начали провяляться симптомы, среди которых насморк, легкий кашель и потеря аппетита. Сотрудники зоопарка решили отправить их биологические жидкости на анализ в ветеринарную диагностическую лабораторию Университета Джорджии. Результаты показали, что 13 из 20 горилл заражены коронавирусом.

Представители зоопарка заявили, что одним из возможных вариантов передачи заболевания приматам – сотрудник зоопарка, который ухаживал за гориллами. Отмечается, что он носил защитный костюм и не имел симптомов заболевания.

В публикации отмечается, что особый уход предоставляется 60-летнему самцу Оззи, который может быть наиболее подвержен риску осложнений COVID-19.

Ранее стало известно, что девять приматов зоопарка в американском городе Сан-Диего первыми в мире получили вакцину от коронавирусной инфекции.