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Еще одного человека госпитализировали из дома на Совхозной после случаев отравления

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Еще один человек был госпитализирован из дома № 16 на улице Совхозной, где ранее были зафиксированы случаи отправления. Видео опубликовал РЕН ТВ в Telegram.

Очередным пациентом оказался мужчина. На вопрос журналистов о том, как он чувствует себя, мужчина ответил: «Нормально. Красота».

При этом он не сказал, общался ли со следователями, лишь уточнил, что общался с врачами.

Ранее из этого же дома госпитализировали ребенка и двух взрослых. Семья ела арбуз, купленный в магазине «Магнит», расположенном в доме, где они проживали. Впоследствии женщины и подросток почувствовали себя плохо, их увезли на «скорой», однако спасти двоих из них врачи не смогли.

Затем стало известно, что за медицинской помощью обратились родители двоих мальчиков 9 и 11 лет, причем у одного из них в результате диагностировали коронавирус, а также двух девочек-подростков и молодого человека. Госпитализация также потребовалась двум женщинам из других домов, расположенных на той же улице.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

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