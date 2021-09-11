Россия готова реанимировать работу двустороннего диалога по антитеррору с США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова реанимировать работу по антитеррору с Вашингтоном, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018–2019 годах.

По его словам, бороться с угрозой терроризма можно только сообща.

«В истории российско-американских отношений много примеров, когда благодаря эффективному взаимодействию спецслужб удавалось предотвращать крупные атаки и гибель ни в чем не повинных граждан. В частности, признательны коллегам за ценную информацию, которая помогла предотвратить в 2017 и 2019 гг. теракты в Санкт-Петербурге», — приводится заявление Антонова на странице в Facebook посольства России в США.

Дипломат выразил надежду, что контакты в рамках двустороннего диалога по антитеррору будут укрепляться и добавил, что российская сторона готова реанимировать работу, которая проводилась внешнеполитическими ведомствами в 2018-2019 годах.

Антонов добавил, что Россия скорбит вместе с Соединенными Штатами и разделяет боль тех, кто потерял своих родных и близких в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили четыре гражданских пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил здание Пентагона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей, еще несколько тысяч получили ранения.