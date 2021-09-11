Аварийно-спасательные работы под Ельцом после взрыва газа в доме завершены

Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы под Ельцом в Липецкой области, где в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Завершены аварийно-спасательные работы в двухэтажном доме в поселке Солидарность, улица Школьная, дом 24», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате взрыва погибли три человека, в том числе один ребенок, шесть пострадали, среди них двое детей, уточнили в МЧС.

Ранее стало известно, что мужчина, которого спасатели искали на месте взрыва, оказался жив, он был на работе.

Взрыв в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 произошел в ночь на 11 сентября. Погибли три человека, в том числе ребенок, пострадали шестеро. На момент ЧП в здании, предположительно, находились 25 человек.

В результате взрыва один из двух подъездов двухэтажного дома был разрушен. В доме проживали 30 человек. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура Липецкой области организовала проверку.