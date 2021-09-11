Еще один человек скончался в результате взрывов на складе в воинской части Казахстана

В Казахстане выросло число погибших в результате взрывов на военном складе боеприпасов в Жамбылской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

«Сегодня умер пожарный 1993 года рождения, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение», — рассказали в спасательном ведомстве.

Таким образом, число погибших достигло 17.

26 августа в Жамбылской области произошел пожар на складе воинской части, где хранились инженерные боеприпасы. Прогремело не менее 10 взрывов. Согласно сведениям МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Ликвидировать возгорания удалось утром 28 августа.

В Казахстане 29 августа был объявлен Днем траура по жертвам взрывов на складах.