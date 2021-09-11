Взрыв газа произошел в жилом доме в Липецкой области

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ельце Липецкой области, погибшие и пострадавшие устанавливаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве уточнили, что дом является двухподъездным и состоит из двух этажей.

Информация о взрыве поступила в МЧС около 00:52 мск. По предварительным данным, в результате ЧП случилось частичное обрушение стены дома, осуществляется эвакуация жильцов дома. Возгорания после взрыва не произошло.

«Двоих удалось спасти», — сообщил агентству представитель экстренных служб.

8 сентября произошел взрыв газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске. Обрушились второй, третий и частично четвертый этажи здания.

Из здания эвакуировали свыше 170 человек. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего в результате взрыва погибли семь человек, их тела извлекли из-под завалов дома. По данным главка МЧС, одна из погибших — девочка-подросток. В Ногинске объявили трехдневный траур.

Также стало известно о 20 пострадавших, шесть из которых были госпитализированы.