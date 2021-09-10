Отравившаяся арбузом 15-летняя девочка умерла из-за полиорганной недостаточности

15-летняя москвичка, отравившаяся ранее арбузом из магазина «Магнит», скончалась от полиорганной недостаточности, сообщает Telegram-канал Mash.

В документах ДГКБ № 9, куда девочку госпитализировали с симптомами сильного отравления, указано, что причиной смерти стал отказ внутренних органов. В настоящее время ожидаются результаты экспертизы тканей.

По данным Telegram-канала, к дому, где жила девочка, для осмотра жителей прибыли специалисты в защитных костюмах.

В Москве в пятницу, 10 сентября, скончались 15-летняя девочка и ее бабушка — они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.