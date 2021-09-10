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Лавров считает, что страны Запада объявили «войну» российским СМИ

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что западные страны на деле уже «объявили войну» российским средствам массовой информации. Об этом он заявил в ходе форума современной журналистики, трансляцию которого вел ТАСС.

«Война практически уже объявлена», — сказал министр, добавляя, что о подобных действиях западных стран периодически рассказывает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в том числе о «фактах».

Лавров отметил, что Москва не хочет, чтобы журналисты страдали от информационных войн. Министр указал на то, что сегодня было объявлено, что корреспондента «РИА Новости» отказались аккредитовывать на памятные мероприятия по случаю 11 сентября 2001 года, и «таких примеров масса».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания не приняла на рассмотрение у нескольких сотрудников ТАСС документы на получение визы для работы в этой стране, сообщало агентство.

До этого российский телеведущий и кандидат в депутаты Государственной думы Евгений Попов сообщил, что администрация социальной сети Twitter разблокировала его аккаунт. Журналист объяснил блокировку Twitter тем, что администрации сервиса «не нравится активная гражданская позиция кандидата в Госдуму». Он также выразил мнение, что администрация соцсети должна понести ответственность за вмешательство в выборы в России.

Комментируя блокировку, Захарова отметила, что в данном случае это стоит расценивать «еще и как признание».

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