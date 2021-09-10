«Ангел на моем плече сказал бежать»: женщина, пережившая 9/11, рассказала о том, как выжила

Анна Костер из Флориды 11 сентября 2001 года работала на 81-м этаже первой башни Всемирного торгового центра. В интервью телеканалу Fox 13 Tampa Bay она вспомнила события того дня.

«Я могу вам сейчас рассказать о том дне так, словно это было сегодня. Когда я увидела, как самолет врезался в башню, то я позвонила мужу, после чего взяла Сьюзан за руку и мы побежали вниз по пожарной лестнице. Но на 44-м этаже она мне сказала, что хочет отдохнуть, и что у нее нет сил. И как я ее ни упрашивала бежать дальше вниз, она отказалась», — рассказала женщина о том, как в последний раз в своей жизни видела свою коллегу и хорошую подругу.

Костер потеряла свои кроссовки при беге с 81-го этажа вниз, и вот уже двадцать лет хранит сланцы, который кто-то подарил ей в тот день, чтобы она не ходила по асфальту босиком.

Отвечая на вопрос о том, что ее заставило пробежать эти 80 этажей до изнеможения, она сказала, что не задумывалась в тот момент ни о чем, думая о ее больной матери и чувствуя, словно «ангел заставлял ее продолжать».

Сейчас она переехала во Флориду и активно участвует в жизни сообщества людей, переживших катастрофу, и дружит с пожарными, разбиравшими тогда завалы.

Ранее сообщалось, что пострадавшим и родственникам погибших в терактах 9/11 было выплачено более $8 млрд.