В Иркутской области ликвидировали все лесные пожары

Все природные пожары ликвидировали в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Катангском районе 8 сентября ликвидированы три ранее зарегистрированных и локализованных лесных пожара. Их общая площадь составляла 6119 га. Новых возгораний в лесном фонде в Иркутской области не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с учетом риска возникновения новых очагов пока не планируется уменьшать группировку сил и средств лесопожарных формирований. Особый противопожарный режим на севере региона действует до 15 сентября.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 587 лесных пожаров, это на 330 меньше, чем на эту дату в прошлом году.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Съезде партии «Единая Россия», поручил правительству дополнительно выделить регионам средства из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров в размере 24 млрд рублей.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов в свою очередь назвал основную причину лесных пожаров в России, которые произошли с начала 2021 года. По его словам, в 67% случаев причиной пожаров в РФ на всех категориях земель, не только в лесу, стал человеческий фактор.