В Британии заявили, что Украине дорого обошлась задержка военной помощи

Украине дорого обошлась задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи. К такому выводу пришла газета The Guardian.

«Задержка в предоставлении военной помощи США на полгода… дорого обошлась Украине. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом», — говорится в публикации.

По данным журналистов, первые партии артиллерийских снарядов и ракет дальнего радиуса действия в рамках нового пакета помощи уже прибыли на Украину, но потребуется еще несколько недель, чтобы вооружения в больших количествах достигли линии фронта.

До этого стало известно, что доставка британских дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель.

В конце апреля власти Украины заявили, что вооружение от стран Запада не прибывает в страну вовремя, и хотят, чтобы его поставки ускорились.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько предприятий в стране производят технику для армии.