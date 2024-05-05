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Алексей Чадов получил иск за неоплаченный штраф

Актер Алексей Чадов заплатил 10 тысяч рублей штрафа за неоплаченную парковку

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Алексей Чадов получил иск за неоплаченный штраф за парковку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Чадов припарковался на платной стоянке, но не заплатил за место. За это артист получил штраф в 5 тысяч рублей, который также не оплатил. На актера направили иск в суд, где его обязали выплатить еще 5 тысяч рублей пеней. Сейчас Чадов вновь задолжал государству за нарушение правил дорожного движения — пока что артист должен всего 3 тысячи рублей.

Накануне стало известно, что блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой 153 миллиона рублей. 1 мая ФНС обязал Гасанова выплатить задолженность в 153 миллиона рублей. На следующий день счета компании ООО «Банда фудс», доля которой принадлежит блогеру, были заблокированы. Фирма занимается ресторанами и доставкой, причиной блокировки указано непредоставление налоговой декларации.

Ранее Виктория Боня рассказала о покупке новой лошади для дочери.

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